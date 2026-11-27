В пятницу, 27 ноября, на белорусско-украинской границе начался новый этап гуманитарной миссии по возвращению украинских детей и пожилых людей из России. В рамках этой инициативы их должны доставить из РФ к родным в Украину.

Миссия стартовала в пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельском районе. По информации агентства, её цель — возвращение пожилых граждан и детей из России к близким в Украину.

На белорусской территории для участников миссии обеспечены необходимые условия безопасности. Других подробностей, в частности количества людей, которые должны пересечь границу, журналисты пока не сообщают.

Отметим, что пункт пропуска «Новая Гута» уже использовался для гуманитарных операций между Украиной и Россией. В частности, в августе 2026 года там состоялся обмен гражданскими лицами: семь человек отправились из Беларуси в Украину, ещё восемь — в Россию

В ходе предыдущих миссий через белорусскую территорию также возвращались пожилые люди и маломобильные граждане, направлявшиеся к своим родственникам.

Об этом сообщается со ссылкой на белорусское государственное агентство.

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