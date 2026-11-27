W piątek, 27 listopada, na granicy białorusko-ukraińskiej rozpoczęła się nowa faza misji humanitarnej mającej na celu powrót ukraińskich dzieci i osób starszych z Rosji. W ramach tej inicjatywy mają oni zostać przewiezieni z Federacji Rosyjskiej do swoich bliskich na Ukrainie.

Misja rozpoczęła się na przejściu granicznym „Nowa Huta” w rejonie homelskim. Według informacji agencji jej celem jest sprowadzenie osób starszych i dzieci z Rosji do ich bliskich na Ukrainie.

Na terytorium Białorusi zapewniono uczestnikom misji niezbędne warunki bezpieczeństwa. Dziennikarze nie podają na razie innych szczegółów, w szczególności liczby osób, które mają przekroczyć granicę.

Warto zauważyć, że przejście graniczne „Nowa Huta” było już wykorzystywane do działań humanitarnych między Ukrainą a Rosją. W szczególności w sierpniu 2026 roku odbyła się tam wymiana osób cywilnych: siedem osób wyruszyło z Białorusi na Ukrainę, a kolejne osiem – do Rosji

Podczas poprzednich misji przez terytorium Białorusi powracały również osoby starsze i o ograniczonej sprawności ruchowej, które udawały się do swoich krewnych.

Informację tę podano z powołaniem się na białoruską agencję państwową.

Białoruś oskarżyła Ukrainę o celowy atak na ciężarówkę, w której znajdowała się obywatelka Białorusi.

Wcześniej Trump ogłosił zawarcie szeroko zakrojonej umowy biznesowej z reżimem Łukaszenki dotyczącej eksportu nawozów potasowych.

Samozwańczy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko oświadczył, że Mińsk nie dysponuje wolnymi ilościami nawozów potasowych do dostaw na rynki zachodnie.

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