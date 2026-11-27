Ministerstwo Obrony Narodowej Polski zawarło z amerykańską firmą Palantir umowę na dostawę oprogramowania wspierającego podejmowanie decyzji w wojsku. Dokument podpisali przedstawiciele resortu oraz Palantir Technologies Poland, informuje RMF24.

Kontrola nad danymi

Minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że umowa ma kluczowe znaczenie dla zdolności polskiego wojska. Jak zaznaczył, jej wagę można porównać z zakupami myśliwców F-35 i śmigłowców Apache.

Szef resortu zapewnił, że polskie wojsko i władze Polski będą miały wyłączną kontrolę nad danymi przekazywanymi w ramach współpracy. Zaznaczył, że kontrakt zawarto zgodnie z zasadami zamówień publicznych, a dokument został szczegółowo przeanalizowany przez instytucje państwowe w obszarach cyfryzacji i bezpieczeństwa.

Wcześniejsza współpraca

Palantir to prywatna amerykańska firma założona przez miliardera i współzałożyciela PayPal Petera Thiela. Zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą dużych zbiorów danych oraz świadczy usługi dla amerykańskich, niemieckich i ukraińskich sił zbrojnych oraz służb specjalnych.

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Firma jest przedmiotem kontrowersji, w tym z powodu kwestii ochrony prywatności i masowej inwigilacji. Zastrzeżenia budzi również wykorzystywanie jej technologii przez Izrael podczas działań wojennych w Strefie Gazy.

Współpraca polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej z Palantir rozpoczęła się od podpisania memorandum w grudniu 2024 roku. W październiku 2025 roku strony podpisały list intencyjny dotyczący współdziałania w dziedzinach sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych i cyberbezpieczeństwa.

Według danych opublikowanych przez TVN24 pod koniec września memorandum z 2024 roku przewidywało praktyczne testowanie rozwiązań technicznych, wymianę informacji, szkolenia i ćwiczenia. W liście intencyjnym wskazano, że Palantir przygotował system Maven Smart System Poland oraz że strony zamierzają zbadać możliwość jego wdrożenia.

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