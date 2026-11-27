Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył w piątek, że nie podpisze ustawy o zmianach w opodatkowaniu. Dokument przewiduje między innymi wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT — podatku dochodowego od osób fizycznych. O decyzji prezydenta poinformowało RMF24.

Co przewiduje ustawa

Według serwisu ustawa zmienia również progi podatkowe i podnosi stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla największych firm do 22%. Ustawa, o której mowa, zawiera jednocześnie zmiany kilku elementów opodatkowania. W piątek upływa termin, w którym prezydent musi podpisać ustawę albo ją zawetować.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja premiera

Wcześniej tego samego dnia premier Polski Donald Tusk wezwał Karola Nawrockiego do podpisania dokumentu. Według Tuska odmowa podpisania przez prezydenta byłaby dla niego politycznym samobójstwem. Materiał RMF24 przygotował Maciej Filipek; opublikowano go 27 listopada o godz. 12:51.

Czytaj nas na