Президент Польши Кароль Навроцкий заявил в пятницу, что не подпишет закон об изменениях в налогообложении. Документ, в частности, предусматривает введение новой 24-процентной ставки PIT — налога на доходы физических лиц. О решении президента сообщило RMF24.

Что предусматривает закон

По данным издания, закон также меняет налоговые пороги и повышает ставку налога на прибыль предприятий для крупнейших компаний до 22%. Закон, о котором идет речь, содержит изменения сразу в нескольких элементах налогообложения. В пятницу истекает срок, в который президент должен подписать закон или наложить на него вето.

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Реакция премьера

Ранее в тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Кароля Навроцкого подписать документ. По словам Туска, отказ президента от подписи был бы для него политическим самоубийством. Материал RMF24 подготовил Мацей Филипек; он был опубликован 27 ноября в 12:51.

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