波兰国防部与美国公司Palantir签署了一项协议，为军队提供支持决策的软件。该文件由该部门代表和Palantir Technologies Poland代表签署，RMF24报道。

数据控制权

波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什表示，该协议对波兰军队的能力具有关键意义。他称，其重要性可与采购F-35战斗机和阿帕奇直升机相比。

该部门负责人保证，波兰军方和波兰当局将对在合作框架内传输的数据拥有完全控制权。他指出，该合同是依照政府采购规则签订的，文件已由数字化和安全领域的国家机构进行了详细分析。

此前的合作

Palantir是一家美国私营公司，由亿万富翁、PayPal联合创始人彼得·蒂尔创立。该公司从事大规模数据的收集、处理和分析，并向美国、德国和乌克兰军方及情报机构提供服务。

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该公司一直存在争议，尤其涉及隐私保护和大规模监控问题。以色列在加沙地带军事行动期间使用其技术也引发担忧。

波兰国防部与Palantir的合作始于2024年12月签署的一份备忘录。2025年10月，双方签署了关于在人工智能、信息技术和网络安全领域开展合作的意向书。

根据TVN24在9月底公布的信息，2024年的备忘录规定对技术解决方案进行实际测试、交换信息、开展培训和演习。意向书称，Palantir已准备了Maven Smart System Poland系统，双方打算研究实施该系统的可能性。

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