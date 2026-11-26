Członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w wioślarstwie akademickim Anita DeFranz zmarła w wieku 74 lat. Przyczyną śmierci była długotrwała walka z chorobą nowotworową.

Podczas Igrzysk Olimpijskich w 1976 roku w Montrealu DeFranz była kapitanem kobiecej reprezentacji USA w wioślarstwie akademickim. W wyniku tych zawodów zdobyła brązowy medal.

W 1986 roku Anita DeFranz została wybrana na członkinię MKOl. W 1997 roku została pierwszą kobietą, która objęła stanowisko wiceprezeski tej organizacji.

W 2001 roku DeFranz zgłosiła również swoją kandydaturę na stanowisko prezesa MKOl, jednak w wyniku głosowania przegrała z Jacques’em Rogge’em.

Informację tę podał brytyjski dziennikarz Duncan McKay.

Wcześniej, w wieku 79 lat, zmarła Ludmiła Dżulaj, która pracowała w przypiatskiej jednostce medyczno-sanitarnej i w pierwszych godzinach po wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu pomagała poszkodowanym bez środków ochronnych. O jej śmierci poinformowały Narodowe Muzeum „Czarnobyl” oraz Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia.

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