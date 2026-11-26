Член Международного олимпийского комитета (МОК), бронзовый призер Олимпийских игр по академической гребле Анита Дефранц скончалась в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала длительная борьба с онкологическим заболеванием.

На Олимпийских играх 1976 года в Монреале Дефранц была капитаном женской сборной США по академической гребле. По итогам соревнований она завоевала бронзовую медаль.

В 1986 году Анита Дефранц была избрана членом МОК. В 1997 году она стала первой женщиной, занявшей пост вице-президента организации.

В 2001 году Дефранц также выдвинула свою кандидатуру на пост президента МОК, однако по результатам голосования уступила Жаку Рогге.

Об этом сообщает британский журналист Дункан Маккей.

Ранее на 79-м году жизни скончалась Людмила Джулай, которая работала в Припятской медико-санитарной части и в первые часы после взрыва на Чернобыльской АЭС помогала пострадавшим без средств защиты. О её смерти сообщили Национальный музей «Чернобыль» и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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