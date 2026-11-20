Європейська комісія дала зелене світло для виплати Польщі останнього траншу в межах Національного плану відновлення обсягом 12,7 млрд євро, або близько 54 млрд злотих. Кошти мають надійти до країни до кінця року, повідомляє RMF24.

Оцінка Єврокомісії

У повідомленні Єврокомісії зазначено, що Польща задовільно виконала 76 із 77 етапів і цілей. Перед перерахуванням коштів позитивну думку мають також надати представники держав-членів ЄС. На це їм відведено один місяць.

Загальний бюджет Національного плану відновлення для Польщі становить 54,71 млрд євро, або приблизно 232 млрд злотих. Із цієї суми 25,27 млрд євро припадає на безповоротні гранти, а 29,44 млрд євро — на пільгові позики.

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Напрями фінансування

Міністерство фондів і регіональної політики Польщі заявило, що черговий транш планують інвестувати в безпеку, чисту енергетику, нові місця в яслах, модернізацію шкіл, доступнішу медичну допомогу, сучасний низьковуглецевий громадський транспорт і швидкісний інтернет.

Раніше Польща вже отримала близько 42 млрд євро, або 182 млрд злотих, у межах цього плану.

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