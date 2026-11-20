Przedstawiciel Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Makariusz (Markisz) skrytykował fascynację grą wideo Grand Theft Auto 6, nazywając tego typu rozrywkę złem.

Według duchownego zanurzenie się w tego typu grach wyrządza szkodę ludziom i ich otoczeniu.

Zamiast tego wezwał graczy do przemyślenia swojego zachowania, pokuty i skierowania energii na rzeczywiste sprawy — od rozwoju nauki po wychowanie dzieci.

Wcześniej informowano, że gra Grand Theft Auto VI może przynieść wydawcy Take-Two Interactive około 1,84 mld dolarów przychodu w pierwszym dniu po premierze. Firma analityczna Sensor Tower oszacowała sprzedaż gry na 19,1 mln egzemplarzy według stanu na czwartek rano.

GTA 6 pobiło rekordy oglądalności na platformach streamingowych zaraz po premierze. Łączna liczba widzów na platformach Twitch, Kick i YouTube osiągnęła 7,6 mln osób. Tylko na Twitchu grę oglądało jednocześnie ponad 3,29 mln użytkowników — to nowy rekord w kategorii gier na tej platformie.

Nowa część popularnej serii gier wideo Grand Theft Auto VI studia Rockstar sprzedała się w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery w nakładzie 24,58 mln egzemplarzy. Łączne przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 2,3 mld dolarów.

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