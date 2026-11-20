Представитель Русской православной церкви Макарий (Маркиш) раскритиковал увлечение видеоигрой Grand Theft Auto 6, назвав подобные развлечения злом.

По словам священнослужителя, погружение в такие игры наносит вред людям и их окружению.

Вместо этого он призвал геймеров пересмотреть своё поведение, покаяться и направить силы на реальные дела — от развития науки до воспитания детей.

Ранее сообщалось, что видеоигра Grand Theft Auto VI может принести издателю Take-Two Interactive около $1,84 млрд выручки за первый день после релиза. Аналитическая компания Sensor Tower оценила продажи игры в 19,1 млн копий по состоянию на утро четверга.

GTA 6 установила рекорды по количеству зрителей на стриминговых платформах сразу после запуска. Общий пик аудитории на Twitch, Kick и YouTube достиг 7,6 миллиона человек. Только на Twitch игру одновременно смотрели более 3,29 миллиона пользователей — это новый рекорд среди игровых категорий платформы.

Новая часть популярной серии видеоигр Grand Theft Auto VI от студии Rockstar за первые 24 часа после релиза разошлась тиражом 24,58 млн копий. Общая выручка от продаж игры превысила 2,3 млрд долларов.

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