Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал встречу лидеров ЕС 26 ноября, посвященную долгосрочному бюджету и финансовой поддержке Украины, «совершенно бесполезной».

По его словам, страны-члены не смогли приблизиться к компромиссу из-за значительных расхождений в позициях.

Мадьяр заявил, что ещё до заседания предупреждал председателя Европейского совета Антониу Кошту о низких шансах на достижение соглашения. После ознакомления с последним предложением по семилетнему бюджету он написал ему, что встреча, вероятно, не будет иметь смысла.

Во время попытки подвести итоги переговоров около 00:30 ряд государств, в частности Италия, Дания и Венгрия, выступили против предложенной Коштой формулировки результатов. Они заявили, что не согласны с его оценкой позиций стран-членов.

Участники договорились вернуться к обсуждению 16 декабря в Брюсселе. Основной темой переговоров был бюджет ЕС на 2028–2034 годы, однако достичь консенсуса по его формированию и связанным с ним вопросам поддержки Украины не удалось.

Источник: Суспильне.

Словакия не будет участвовать в новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 млрд евро. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава не изменит своей позиции, несмотря на давление со стороны Германии. В то же время страна обещает продолжить гуманитарную помощь Украине, но отказывается участвовать в её военном финансировании.

Германия предложила Европейскому Союзу отказаться от требования единогласного одобрения новых кредитов для Украины. Еврокомиссия предлагает предусмотреть 100 млрд евро помощи Киеву в бюджете ЕС на 2028–2034 годы, общий объем которого может достичь 2 трлн евро.

Канада обсуждает возможность присоединиться к кредиту Европейского Союза в размере 90 млрд евро для поддержки Украины.

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