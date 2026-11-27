Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил 27 ноября, что лидеры Евросоюза не смогли приблизиться к компромиссу по вопросам семилетнего бюджета и финансовой поддержки Украины. Новая встреча в Брюсселе запланирована на 16 декабря.

Об этом Мадьяр заявил после заседания лидеров ЕС, которое состоялось 26 ноября, сообщает «Суспильне».

По словам венгерского премьера, ещё до начала встречи он предупреждал председателя Европейского совета Антониу Кошту, что переговоры вряд ли принесут результат. Мадьяр объяснил это значительными разногласиями между странами по поводу предложенных условий семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Он также рассказал, что во время заседания несколько государств, в том числе Италия, Дания и Венгрия, не согласились с итогами, которые пытался сформулировать Кошта. По словам Мадяра, участники не поддержали его оценку позиций стран-членов.

«Мы договорились, что 16 декабря снова соберемся здесь, в Брюсселе, и продолжим», — заявил венгерский премьер.

В то же время президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что предложение Еврокомиссии о дополнительном займе для Украины поддержали 24 страны ЕС. К вопросу финансовой помощи Киеву лидеры вернутся во время декабрьской встречи.

Об этом сообщает корреспондент Суспильного.

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