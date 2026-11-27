Бундестаг утвердил федеральный бюджет Германии на 2027 год, который предусматривает выделение 11,612 млрд евро на помощь Украине в сферах обороны, безопасности и стабилизации.

За соответствующий законопроект проголосовали 316 депутатов, 260 выступили против.

Непосредственно на поддержку Украины через Министерство обороны Германии планируется направить более 9 млрд евро. Еще около 1,15 млрд евро предусмотрено на пополнение запасов Бундесвера после передачи вооружения Украине, а почти 649 млн евро — на взносы в Европейский фонд мира.

Общий объем помощи по соответствующей бюджетной статье немного увеличится по сравнению с 2026 годом, когда на эти цели было предусмотрено 11,547 млрд евро.

Помимо финансирования на 2027 год, немецкое правительство получило разрешение брать на себя финансовые обязательства на последующие годы почти на 8,7 млрд евро. Это позволит уже в следующем году заключать контракты на военную и иную помощь Украине, выплаты по которым будут осуществляться в 2028–2031 годах.

Таким образом, Берлин не только сохраняет масштабную поддержку Украины, но и предусматривает механизм финансирования помощи на несколько лет вперед.

Бундестаг одобрил федеральный бюджет Германии на 2027 год, который предусматривает расходы в размере 555,9 млрд евро. Это на 31,4 млрд евро больше, чем в 2026 году.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в Брюсселе, Бельгия, отверг компромиссное предложение по долгосрочному бюджету Европейского Союза на 2028–2034 годы. Он заявил, что общий объем предлагаемых расходов остается слишком высоким, а ЕС не должен брать на себя новые долги.

Европейский парламент в среду, 25 ноября, окончательно утвердил годовой бюджет Евросоюза на 2027 год с общим объемом обязательств в 199,7 млрд евро и платежей в 211,5 млрд евро, поддержав документ 406 голосами «за» (184 депутата проголосовали «против», 69 — воздержались).

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