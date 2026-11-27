Журналист Александр Савельев попал в российский реестр лиц, которых фактически лишают части гражданских прав. Вместе с ним в список вошли еще десять россиян, в том числе политик Илья Яшин и журналист телеканала «Дождь» Денис Катаев.

В пятницу, 27 ноября, Министерство юстиции РФ обновило реестр лиц, которых российские власти считают уклоняющимися от исполнения назначенного наказания. Среди 11 новых фигурантов оказался журналист-расследователь издания «Проект» Александр Савельев.

Основанием для внесения в список назвали приговор по делу о неисполнении обязанностей так называемого иноагента. В мае журналиста заочно приговорили к полутора годам принудительных работ, а в июле суд заменил это наказание на 420 часов обязательных работ. В октябре Савельева также оштрафовали за участие в деятельности «нежелательной организации». Поводом стало расследование «Проекта» о кумовстве в российских властях.

В обновленный реестр также попали политик Илья Яшин, оперная певица Мария Максакова, журналистки Анна Зуева, Наталья Баранова и Елена Соловьева, наблюдатель на выборах Владимир Жилинский, активист Виталий Вотановский, секс-просветительница Саша Казанцева, журналист «Дождя» Денис Катаев и политолог Сергей Медведев.

Реестр заработал 23 октября. Правозащитники называют его фактическим инструментом «гражданской смерти», поскольку людям, внесённым в него, ограничивают доступ к ряду прав и услуг. В частности, им блокируют банковские счета, запрещают операции с недвижимостью, оформление загранпаспортов и пользование электронными государственными услугами.

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