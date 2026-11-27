27 ноября сопредседатель ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Украина должна признать поражение и согласиться на передачу России захваченных территорий ради мирного соглашения.

Она считает, что без территориальных уступок Путин не прекратит войну, а Россия не согласится на меньшее, чем создание так называемого буфера безопасности между собой и НАТО.

Вайдель также заявила, что Москва не откажется от претензий на весь Донбасс и захваченные российской армией территории. Она обвинила Украину в обстрелах Донецкой и Луганской областей до 2022 года, заявив, что эту тему якобы замалчивают.

Отдельно политик утверждает, что войну нужно было завершить ещё в 2022 году, когда в Стамбуле обсуждались условия мирного соглашения. По её словам, тогдашние предложения были более выгодными для Украины, а к отказу от договоренностей Киев якобы подтолкнул Запад, в частности Великобритания, сформировав у президента Владимира Зеленского ложные ожидания.

Алис Вайдель, лидер партии AfD, набравшей наибольшее количество голосов в Германии, назвала президента Украины Владимира Зеленского «обычным вором» и «финансовым вампиром», отметив, что её стране нужно спасение именно от внутренних проблем, а не за счёт помощи Украине.

В Германии в руководстве партии «Альтернатива для Германии» (AfD) продолжается конфликт между её лидерами Алисой Вайдель и Тино Хрупаллой.

В Германии внутренняя переписка партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая, по данным Der Spiegel, была взломана, свидетельствует о том, что одна из лидеров партии Алиса Вайдель ранее стремилась остановить Бьорна Гёкке.

Читай нас в