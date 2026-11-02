Внутрішнє листування AfD показало минулу позицію Вайдель щодо Гьокке — Der Spiegel

У Німеччині внутрішнє листування партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яке, за даними Der Spiegel, було зламане, свідчить, що одна з лідерок партії Аліса Вайдель раніше прагнула зупинити Бйорна Гьокке. Про це повідомляє Der Spiegel.

Критика у внутрішніх листах

За інформацією видання, у внутрішньому листуванні провідні політики AfD різко висловлювалися про Гьокке. Вайдель також була серед тих, хто хотів зупинити його. У заголовку матеріалу Der Spiegel наведено фразу «Мене справді може знудити», однак у доступному фрагменті не вказано, кому саме вона належить.

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Нинішня оцінка Гьокке

Нині Вайдель називає Гьокке «дуже, дуже хорошим політиком», пише Der Spiegel. Видання оцінює оприлюднене листування як свідчення правого зсуву AfD. На фотографії, опублікованій у матеріалі, Вайдель і Гьокке зображені в Ерфурті у 2023 році.

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