В Германии внутренняя переписка партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая, по данным Der Spiegel, была взломана, свидетельствует о том, что одна из лидеров партии Алиса Вайдель ранее стремилась остановить Бьёрна Хёкке. Об этом сообщает Der Spiegel.

Критика во внутренних письмах

По информации издания, во внутренней переписке ведущие политики AfD резко высказывались о Хёкке. Вайдель также была среди тех, кто хотел остановить его. В заголовке материала Der Spiegel приведена фраза «Меня действительно может стошнить», однако в доступном фрагменте не указано, кому именно она принадлежит.

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Нынешняя оценка Хёкке

Сейчас Вайдель называет Хёкке «очень, очень хорошим политиком», пишет Der Spiegel. Издание оценивает обнародованную переписку как свидетельство правого сдвига AfD. На фотографии, опубликованной в материале, Вайдель и Хёкке изображены в Эрфурте в 2023 году.

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