В Польше правительственный пилотный проект по сокращению рабочего времени охватывает 78 работодателей: 38 частных и 40 из государственного сектора. Тестируемые модели касаются почти 5 тысяч работников из различных отраслей, сообщает RMF24.

Сокращение без снижения зарплат

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в первой половине 2026 года участники программы сократили рабочее время как минимум на 10%. Во втором полугодии сокращение уже составило 20%.

Участники пилота применяют несколько моделей. Чаще всего они постепенно уменьшают количество рабочих часов в неделю. Часть работодателей выбрала четырехдневную рабочую неделю, а другие ввели дополнительные выходные дни. Пилотная программа предусматривает сохранение прежнего уровня оплаты труда, несмотря на меньшую продолжительность работы.

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Организационные вызовы

Польское министерство отмечает, что новые модели можно внедрять без нарушения работы учреждений и предприятий. В то же время работодатели сообщают о трудностях с составлением графиков, обеспечением замен на время отсутствия работников, непрерывностью производства и обслуживанием клиентов.

Тестирование продлится до конца декабря 2026 года. После завершения проекта его участники должны подготовить отчеты, которые позволят оценить последствия сокращения рабочего времени и определить модели, подходящие для отдельных секторов экономики. На реализацию программы в 2025–2027 годах предусмотрено 50 млн злотых, а максимальная поддержка одного проекта может достигать 1 млн злотых.

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