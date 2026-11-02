W Polsce rządowy program pilotażowy dotyczący skróconego czasu pracy obejmuje 78 pracodawców: 38 prywatnych i 40 z sektora publicznego. Testowane modele dotyczą niemal 5 tys. pracowników z różnych branż, informuje RMF24.

Skrócenie bez obniżki wynagrodzeń

Według danych polskiego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestnicy programu w pierwszej połowie 2026 roku skrócili czas pracy o co najmniej 10%. W drugim półroczu skrócenie wyniosło już 20%.

Uczestnicy pilotażu stosują kilka modeli. Najczęściej stopniowo zmniejszają liczbę godzin pracy w tygodniu. Część pracodawców wybrała czterodniowy tydzień pracy, a inni wprowadzili dodatkowe dni wolne. Program pilotażowy przewiduje utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń mimo krótszego czasu pracy.

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Wyzwania organizacyjne

Polskie ministerstwo zaznacza, że nowe modele można wprowadzać bez zakłócania funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw. Jednocześnie pracodawcy zgłaszają trudności z układaniem harmonogramów, zapewnieniem zastępstw podczas nieobecności pracowników, ciągłością produkcji oraz obsługą klientów.

Testowanie potrwa do końca grudnia 2026 roku. Po zakończeniu projektu jego uczestnicy mają przygotować raporty, które pozwolą ocenić skutki skrócenia czasu pracy i określić modele odpowiednie dla poszczególnych sektorów gospodarki. Na realizację programu w latach 2025–2027 przewidziano 50 mln zł, a maksymalne wsparcie dla jednego projektu może sięgnąć 1 mln zł.

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