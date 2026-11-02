Finlandia planuje wprowadzić krajowy zakaz wjazdu dla rosyjskich sportowców, nie czekając na możliwe ogólnoeuropejskie ograniczenia. Poinformowała o tym 2 listopada minister spraw zagranicznych Elina Valtonen.

Ograniczenia bez decyzji UE

Według Valtonen rząd będzie forsował ten środek na poziomie krajowym, a szczegóły konkretnych kroków zostaną ogłoszone później w tym tygodniu. Jak informuje Anadolu Agency, minister wcześniej wzywała swoich kolegów w UE do ograniczenia dostępu rosyjskich sportowców do całej strefy Schengen. Komisja Europejska pracuje nad tą kwestią.

Szefowa fińskiego MSZ oświadczyła również, że jeśli Rosja będzie kontynuować agresywną wojnę, rosyjscy sportowcy nie będą przyjmowani w Finlandii w przyszłym roku.

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Zasady obejmą także neutralnych sportowców

Proponowane środki mają dotyczyć nie tylko członków reprezentacji narodowych, lecz także sportowców startujących bez symboli narodowych. Valtonen zaznaczyła, że zmiany w ustawodawstwie nie będą potrzebne, ponieważ do wprowadzenia ograniczeń wystarczą inne instrumenty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wizowymi sportowcy mogą pod pewnymi warunkami wjeżdżać do Finlandii z powodów związanych z zatrudnieniem. Pod koniec listopada rosyjscy biegacze narciarscy mają być według doniesień oczekiwani w Ruce na zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich, a w przyszłym tygodniu do kraju mają przybyć rosyjscy hokeiści na mecze NHL.

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