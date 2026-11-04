W Stanach Zjednoczonych prokurator generalny Dakoty Południowej Marty Jackley ma, według prognozy Decision Desk HQ (DDHQ), pokonać demokratkę Nikki Gronli w wyborach do Izby Reprezentantów. Jeśli prognoza się potwierdzi, zastąpi republikanina Dusty’ego Johnsona na jedynym miejscu tego stanu w niższej izbie Kongresu.

Prognoza wyniku

Jak informuje The Hill, według stanu na godz. 21:00 czasu wschodniego USA DDHQ prognozował zwycięstwo Jackleya przewagą 34 punktów procentowych. Johnson nie ubiegał się o piątą kadencję w Kongresie, ponieważ postanowił wystartować w wyborach gubernatora stanu.

Zwycięstwo Jackleya utrzyma jedyne miejsce Dakoty Południowej w Izbie Reprezentantów w rękach Partii Republikańskiej, która sprawuje je od 2011 roku. Ostatnią demokratką reprezentującą stan w Izbie Reprezentantów była Stephanie Herseth Sandlin: w 2010 roku przegrała wybory z Kristi Noem, która później została sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doświadczenie kandydatów

Jackley dwukrotnie pełnił funkcję prokuratora generalnego Dakoty Południowej. W latach 2006–2009 był federalnym prokuratorem w tym stanie, a następnie pracował jako prokurator generalny do 2019 roku. W 2023 roku Jackley wrócił na to stanowisko po zdobyciu republikańskiej nominacji na konwencji partyjnej w 2022 roku.

W czerwcu Jackley zdobył republikańską nominację, uzyskując ponad 79% głosów i pokonując Jamesa Bialotę. W czasie kampanii podkreślał swoje doświadczenie prokuratorskie, walkę z handlem narkotykami, wsparcie dla organów ścigania oraz wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Gronli była wcześniej dyrektorką ds. rozwoju obszarów wiejskich w Dakocie Południowej w Departamencie Rolnictwa USA i została kandydatką Demokratów bez prawyborów po wycofaniu się innych pretendentów.

Czytaj nas na