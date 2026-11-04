在美国，根据Decision Desk HQ（DDHQ）的预测，南达科他州总检察长马蒂·杰克利将在联邦众议院选举中击败民主党人妮基·格龙利。如果预测得到确认，他将接替共和党人达斯蒂·约翰逊，出任该州在国会下院唯一的席位。

结果预测

据The Hill报道，截至美国东部时间21:00，DDHQ预测杰克利将以34个百分点的优势获胜。约翰逊没有竞选国会第五个任期，因为他决定参加该州州长选举。

杰克利获胜将使南达科他州在众议院唯一的席位继续由共和党保有，该党自2011年以来一直持有这一席位。最后一位代表该州进入众议院的民主党人是斯蒂芬妮·赫塞思·桑德林：2010年，她在选举中输给了克里斯蒂·诺姆，后者随后成为美国国土安全部长。

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候选人的经历

杰克利曾两次担任南达科他州总检察长。2006年至2009年，他担任该州联邦检察官，随后担任总检察长至2019年。2023年，杰克利在2022年党代会上赢得共和党提名后重返这一职位。

6月，杰克利以超过79%的得票率赢得共和党提名，击败了詹姆斯·比亚洛塔。竞选期间，他强调自己的检察工作经验、打击毒品贩运、支持执法部门以及加强边境安全。格龙利此前曾在美国农业部担任南达科他州农村发展主任；在其他竞争者退出后，她未经初选成为民主党候选人。

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