四个欧盟国家反对将预算与对乌克兰的援助挂钩

斯洛伐克、捷克、匈牙利和保加利亚未支持德国总理弗里德里希·梅尔茨提出的将欧盟下一份长期预算的批准与向乌克兰提供额外财政援助挂钩的提议。

斯洛伐克总理罗伯特·菲佐将默茨的倡议称为勒索，并威胁要行使否决权。捷克总理安德烈·巴比什支持了他的立场。

巴比什还指出，下一份欧盟预算草案已为乌克兰拨款1000亿欧元，但这笔资金要到2028年才能到位。与此同时，基辅明年可能就面临约700亿欧元的资金缺口。

梅尔茨在致欧洲理事会主席安东尼奥·科什塔的信中称，向乌克兰提供新的援助是批准欧盟预算的必要条件。

保加利亚总理鲁门·拉德夫表示，鉴于该国面临巨大的预算赤字，不应向乌克兰承担新的贷款义务。但他同时保证，保加利亚将继续通过其他方式支持基辅。

来源：Euronews

欧盟计划向乌克兰提供9.2亿欧元，用于在冬季来临前修复和加强能源基础设施。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩宣布了这一消息。

7月30日，欧盟向乌克兰拨付了34.7亿欧元的最新一笔资金。这笔资金将用于支持该国的国防能力，并在全面战争背景下为国家最紧迫的需求提供资金。

乌克兰预计，国际货币基金组织将在7月中旬前批准一笔6.9亿美元的新贷款。 该决定需待合作计划审查完成后，由国际货币基金组织执行董事会通过。双方已就关键参数及后续改革步骤达成一致。