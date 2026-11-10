Чотири країни ЄС виступили проти прив’язки бюджету до допомоги Україні

Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія не підтримали пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца пов’язати затвердження наступного довгострокового бюджету Євросоюзу з наданням Україні додаткової фінансової допомоги.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав ініціативу Мерца шантажем і пригрозив скористатися правом вето. Його позицію підтримав прем’єр Чехії Андрей Бабіш.

Бабіш також зазначив, що проєкт наступного бюджету ЄС уже передбачає 100 млрд євро для України, однак ці кошти стануть доступними лише з 2028 року. Водночас уже наступного року Києву може бракувати близько 70 млрд євро.

Мерц у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти назвав нову допомогу Україні необхідною умовою для затвердження бюджету ЄС.

Прем’єр Болгарії Румен Радев заявив, що через значний бюджетний дефіцит його країна не повинна брати на себе нові кредитні зобов’язання перед Україною. Водночас він запевнив, що Болгарія продовжить підтримувати Київ іншими способами.

Джерело: Euronews

Європейський Союз планує надати Україні 920 мільйонів євро для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури перед зимовим періодом. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський Союз 30 липня перерахував Україні черговий фінансовий транш у розмірі 3,47 млрд євро. Кошти спрямують на підтримку обороноздатності країни та фінансування першочергових державних потреб в умовах повномасштабної війни.

Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд затвердить новий транш обсягом 690 млн доларів до середини липня. Рішення має ухвалити Рада директорів МВФ після завершення перегляду програми співпраці. Сторони вже погодили ключові параметри та наступні кроки реформ.