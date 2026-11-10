Трамп дійсно налаштований на мирне врегулювання війни в Україні – Кушнер

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Президент США Дональд Трамп налаштований на зупинку війни в Україні, вважаючи, що цей збройний конфлікт триває надто довго.

«Протягом останніх двох місяців ми провели справді дуже хороші переговори з президентом Зеленським і президентом Путіним, президент Трамп дійсно налаштований на досягнення миру», — повідомив спецпредставник США Джаред Кушнер.

Кушнер також позитивно оцінив діалог в Абу-Дабі та підкреслив, що за дорученням глави Білого дому американська сторона працює над створенням безпекових домовленостей для забезпечення суверенітету України та тривалого миру в Європі.

Джерело: заява спецпредставника США Джареда Кушнера в Х.

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

Під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі США, Україна та європейські партнери узгоджували підходи до припинення війни. Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що серед ключових тем були гарантії безпеки для України, роль НАТО та майбутня архітектура безпеки в Європі.

Переговори в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер працюватимуть над територіальним питанням.

Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.

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