Трамп действительно настроен на мирное урегулирование войны в Украине — Кушнер

Президент США Дональд Трамп настроен на прекращение войны в Украине, считая, что этот вооруженный конфликт длится слишком долго.

«В течение последних двух месяцев мы провели действительно очень хорошие переговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным, президент Трамп действительно настроен на достижение мира», — сообщил спецпредставитель США Джаред Кушнер.

Кушнер также положительно оценил диалог в Абу-Даби и подчеркнул, что по поручению главы Белого дома американская сторона работает над созданием соглашений в сфере безопасности для обеспечения суверенитета Украины и прочного мира в Европе.

Источник: заявление спецпредставителя США Джареда Кушнера в Х.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

Переговоры в Абу-Даби: Виткофф и Кушнер будут работать над территориальным вопросом.

Украинские представители 10 ноября прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.

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