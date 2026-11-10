Trump rzeczywiście dąży do pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie – Kushner

Prezydent USA Donald Trump jest zdecydowany położyć kres wojnie na Ukrainie, uznając, że ten konflikt zbrojny trwa już zbyt długo.

„W ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeprowadziliśmy naprawdę bardzo owocne rozmowy z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem; prezydent Trump jest rzeczywiście zdecydowany doprowadzić do pokoju” – poinformował specjalny przedstawiciel USA Jared Kushner.

Kushner pozytywnie ocenił również dialog w Abu Zabi i podkreślił, że z polecenia szefa Białego Domu strona amerykańska pracuje nad stworzeniem porozumień w zakresie bezpieczeństwa, mających na celu zapewnienie suwerenności Ukrainy i trwałego pokoju w Europie.

Źródło: oświadczenie specjalnego przedstawiciela USA Jareda Kushnera w Abu Zabi.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z podsumowaniem pierwszego dnia konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, USA i Rosji.

Podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

Negocjacje w Abu Zabi: Witkoff i Kushner będą pracować nad kwestią terytorialną.

Przedstawiciele Ukrainy przybyli 10 listopada do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Początek spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

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