Cztery kraje UE sprzeciwiły się powiązaniu budżetu z pomocą dla Ukrainy

Słowacja, Czechy, Węgry i Bułgaria nie poparły propozycji niemieckiego kanclerza Friedricha Merza, aby powiązać zatwierdzenie kolejnego długoterminowego budżetu Unii Europejskiej z udzieleniem Ukrainie dodatkowej pomocy finansowej.

Premier Słowacji Robert Fico nazwał inicjatywę Merza szantażem i zagroził skorzystaniem z prawa weta. Jego stanowisko poparł premier Czech Andrej Babiš.

Babiš zaznaczył również, że projekt kolejnego budżetu UE przewiduje już 100 mld euro dla Ukrainy, jednak środki te będą dostępne dopiero od 2028 roku. Tymczasem już w przyszłym roku Kijowowi może zabraknąć około 70 mld euro.

Merz w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej António Costy określił nową pomoc dla Ukrainy jako niezbędny warunek zatwierdzenia budżetu UE.

Premier Bułgarii Rumen Radev oświadczył, że ze względu na znaczny deficyt budżetowy jego kraj nie powinien podejmować nowych zobowiązań kredytowych wobec Ukrainy. Jednocześnie zapewnił, że Bułgaria będzie nadal wspierać Kijów w inny sposób.

Źródło: Euronews

Unia Europejska planuje przekazać Ukrainie 920 milionów euro na odbudowę i wzmocnienie infrastruktury energetycznej przed nadejściem zimy. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

30 lipca Unia Europejska przekazała Ukrainie kolejną transzę finansową w wysokości 3,47 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie zdolności obronnych kraju oraz sfinansowanie priorytetowych potrzeb państwowych w warunkach wojny na pełną skalę.

Ukraina oczekuje, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdzi nową transzę w wysokości 690 mln dolarów do połowy lipca. Decyzję ma podjąć Rada Dyrektorów MFW po zakończeniu przeglądu programu współpracy. Strony uzgodniły już kluczowe parametry oraz kolejne etapy reform.