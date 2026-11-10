Четыре страны ЕС выступили против привязки бюджета к помощи Украине

Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария не поддержали предложение канцлера Германии Фридриха Мерца увязать утверждение следующего долгосрочного бюджета Евросоюза с предоставлением Украине дополнительной финансовой помощи.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал инициативу Мерца шантажом и пригрозил воспользоваться правом вето. Его позицию поддержал премьер Чехии Андрей Бабиш.

Бабиш также отметил, что проект следующего бюджета ЕС уже предусматривает 100 млрд евро для Украины, однако эти средства станут доступны только с 2028 года. В то же время уже в следующем году Киеву может не хватить около 70 млрд евро.

Мерц в письме президенту Европейского совета Антониу Коште назвал новую помощь Украине необходимым условием для утверждения бюджета ЕС.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что из-за значительного бюджетного дефицита его страна не должна брать на себя новые кредитные обязательства перед Украиной. В то же время он заверил, что Болгария продолжит поддерживать Киев другими способами.

Источник: Euronews

Европейский Союз планирует предоставить Украине 920 миллионов евро на восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

30 июля Европейский Союз перечислил Украине очередной финансовый транш в размере 3,47 млрд евро. Средства будут направлены на поддержку обороноспособности страны и финансирование первоочередных государственных нужд в условиях полномасштабной войны.

Украина ожидает, что Международный валютный фонд утвердит новый транш в размере 690 млн долларов до середины июля. Решение должен принять Совет директоров МВФ после завершения пересмотра программы сотрудничества. Стороны уже согласовали ключевые параметры и следующие шаги реформ.