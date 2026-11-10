В Абу-Дабі заговорили про обмін 1000 або навіть 1500 полонених — Зеленський

Під час переговорів в Абу-Дабі Україна порушила питання масштабного обміну полоненими з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорювали варіанти обміну у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500». Остаточних домовленостей поки немає, але американська делегація планує порушити це питання під час наступних контактів із російською стороною.

Президент підбив попередні підсумки переговорів в Абу-Дабі та повідомив, які питання учасники планують обговорити далі. За його словами, під час зустрічей уже говорили про можливість великого обміну. Йдеться про повернення людей за формулою «1000 на 1000» або «1500 на 1500». Водночас конкретного рішення ще не ухвалили.

«Сьогодні обговорили можливість обміну. Хочуть зробити тисячу на тисячу, може, півтори на півтори. Якийсь великий обмін. З цією аджендою поїдуть американці в Росію», — сказав Зеленський. Президент також повідомив, що російська сторона порушувала питання територій. Однак Україна вважає, що такі питання мають вирішувати безпосередньо лідери держав. Зеленський нагадав, що це не той рівень, на якому можна ухвалити остаточне рішення під час зустрічі делегацій.

Що ще обговорюватимуть на переговорах

За словами глави держави, наступний день переговорів буде присвячений кільком важливим напрямам. Серед них — кроки для зниження напруженості, енергетична безпека та ситуація в Чорному морі. Окрему увагу планують приділити обміну полоненими. Також учасники мають обговорити можливість тристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії. Вона може відбутися, якщо сторони дійдуть згоди щодо такого формату.

Зеленський наголосив і на важливості участі Європи в переговорному процесі. За його словами, Україна прагне узгодити спільну позицію з Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Президент підкреслив, що європейські партнери мають бути залучені до обговорення рішень, які стосуються майбутнього України та безпеки регіону.

Поки що йдеться лише про обговорення можливого обміну, а не про досягнуту домовленість. Його масштаб, склад списків і терміни проведення ще мають узгодити сторони. Про це Володимир Зеленський розповів журналістам під час візиту до Данії. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами в Данії, характеризуючи перемовини в Абу-Дабі.

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

Під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі США, Україна та європейські партнери узгоджували підходи до припинення війни. Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що серед ключових тем були гарантії безпеки для України, роль НАТО та майбутня архітектура безпеки в Європі.

Переговори в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер працюватимуть над територіальним питанням.

Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.

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