В Абу-Даби заговорили об обмене 1000 на 1000 или даже 1500 на 1500

В ходе переговоров в Абу-Даби Украина подняла вопрос о масштабном обмене пленными с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали варианты обмена в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500». Окончательных договоренностей пока нет, но американская делегация планирует поднять этот вопрос в ходе следующих контактов с российской стороной.

Президент подвел предварительные итоги переговоров в Абу-Даби и сообщил, какие вопросы участники планируют обсудить дальше. По его словам, во время встреч уже говорили о возможности крупного обмена. Речь идет о возвращении людей по формуле «1000 на 1000» или «1500 на 1500». В то же время конкретного решения пока не принято.

«Сегодня обсудили возможность обмена. Хотят сделать тысячу на тысячу, может, полторы на полторы. Какой-то крупный обмен. С этой повесткой американцы отправятся в Россию», — сказал Зеленский. Президент также сообщил, что российская сторона поднимала вопрос о территориях. Однако Украина считает, что такие вопросы должны решаться непосредственно лидерами государств. Зеленский напомнил, что это не тот уровень, на котором можно принять окончательное решение во время встречи делегаций.

Что ещё будут обсуждать на переговорах

По словам главы государства, следующий день переговоров будет посвящен нескольким важным направлениям. Среди них — шаги по снижению напряженности, энергетическая безопасность и ситуация в Черном море. Особое внимание планируется уделить обмену пленными. Также участники должны обсудить возможность трехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, США и России. Она может состояться, если стороны придут к соглашению относительно такого формата.

Зеленский также подчеркнул важность участия Европы в переговорном процессе. По его словам, Украина стремится согласовать общую позицию с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Президент подчеркнул, что европейские партнеры должны быть вовлечены в обсуждение решений, касающихся будущего Украины и безопасности региона.

Пока речь идет лишь об обсуждении возможного обмена, а не о достигнутой договоренности. Его масштаб, состав списков и сроки проведения ещё предстоит согласовать сторонам. Об этом Владимир Зеленский рассказал журналистам во время визита в Данию. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в Дании, характеризуя переговоры в Абу-Даби.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

Переговоры в Абу-Даби: Виткофф и Кушнер будут работать над территориальным вопросом.

Украинские представители 10 ноября прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.

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