阿布扎比方面开始讨论交换1000名甚至1500名战俘一事——泽连斯基

在阿布扎比举行的谈判中，乌克兰提出了与俄罗斯进行大规模战俘交换的问题。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，双方讨论了“1000换1000”甚至“1500换1500”的交换方案。 目前尚未达成最终协议，但美国代表团计划在接下来与俄方接触时提出这一问题。

总统对阿布扎比谈判进行了初步总结，并通报了与会各方计划后续讨论的议题。据他介绍，会谈期间已就大规模交换的可能性进行了讨论。 具体涉及按“1000换1000”或“1500换1500”的方案进行人员遣返。不过，目前尚未作出具体决定。

“今天讨论了交换的可能性。他们希望进行‘1000换1000’，也许是‘1500换1500’。某种大规模交换。美国人将带着这一议程前往俄罗斯，”泽连斯基说道。总统还表示，俄方曾提及领土问题。 然而，乌克兰认为此类问题应由两国领导人直接解决。泽连斯基强调，代表团会晤的层级尚不足以就此作出最终决定。

谈判还将讨论哪些内容

据国家元首称，谈判的第二天将聚焦于几个重要领域。其中包括缓解紧张局势的措施、能源安全以及黑海局势。 计划将特别关注战俘交换问题。此外，与会者还将讨论举行乌克兰、美国和俄罗斯领导人三方会晤的可能性。如果各方就这种形式达成一致，该会晤可能会举行。

泽连斯基还强调了欧洲参与谈判进程的重要性。他表示，乌克兰致力于与欧盟和美国协调一致立场。 总统强调，欧洲伙伴应参与有关乌克兰未来及地区安全的决策讨论。

目前仅处于讨论可能进行交换的阶段，尚未达成具体协议。 其规模、名单构成及实施时间表尚待各方协商确定。弗拉基米尔·泽连斯基在访问丹麦期间向记者透露了这一消息。这位国家元首在丹麦与记者交流时，在评价阿布扎比谈判时提到了这一点。

11月10日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基听取了乌克兰谈判代表团关于在阿布扎比（阿联酋）进行首日磋商情况的汇报。 谈判进程始于与欧洲和美国伙伴的磋商，随后举行了由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会谈。

在阿布扎比举行的首轮谈判中，美国、乌克兰和欧洲伙伴就结束战争的方案进行了磋商。美国特别代表史蒂夫·维特科夫表示，关键议题包括对乌克兰的安全保障、北约的作用以及欧洲未来的安全架构。

阿布扎比谈判：维特科夫和库什纳将就领土问题展开磋商。

乌克兰代表团于11月10日抵达阿布扎比，乌克兰、美国和俄罗斯将在此举行谈判。会议定于09:50开始。

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