W Abu Zabi zaczęto mówić o wymianie 1000, a nawet 1500 jeńców — Zełenski

Podczas rozmów w Abu Zabi Ukraina poruszyła kwestię zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców z Rosją. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strony omawiały warianty wymiany w formacie „1000 za 1000”, a nawet „1500 za 1500”. Na razie nie ma ostatecznych ustaleń, ale delegacja amerykańska planuje poruszyć tę kwestię podczas kolejnych kontaktów ze stroną rosyjską.

Prezydent podsumował wstępne wyniki rozmów w Abu Zabi i poinformował, jakie kwestie uczestnicy planują omówić w dalszej kolejności. Jak powiedział, podczas spotkań rozmawiano już o możliwości przeprowadzenia dużej wymiany. Chodzi o powrót osób na zasadzie „1000 za 1000” lub „1500 za 1500”. Jednocześnie nie podjęto jeszcze konkretnej decyzji.

„Dzisiaj omówiliśmy możliwość wymiany. Chcą zrobić tysiąc za tysiąc, może półtora za półtora. Jakąś dużą wymianę. Z tym programem Amerykanie udadzą się do Rosji” – powiedział Zełenski. Prezydent poinformował również, że strona rosyjska poruszała kwestię terytoriów. Jednak Ukraina uważa, że takie kwestie powinny być rozstrzygane bezpośrednio przez przywódców państw. Zełenski przypomniał, że nie jest to poziom, na którym można podjąć ostateczną decyzję podczas spotkania delegacji.

O czym jeszcze będą rozmawiać podczas negocjacji

Według głowy państwa kolejny dzień rozmów będzie poświęcony kilku ważnym kwestiom. Wśród nich – działania mające na celu złagodzenie napięć, bezpieczeństwo energetyczne oraz sytuacja na Morzu Czarnym. Szczególną uwagę planuje się poświęcić wymianie jeńców wojennych. Uczestnicy mają również omówić możliwość trójstronnego spotkania na szczeblu przywódców Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Może ono się odbyć, jeśli strony osiągną porozumienie co do takiego formatu.

Zelenski podkreślił również znaczenie udziału Europy w procesie negocjacyjnym. Jak powiedział, Ukraina dąży do uzgodnienia wspólnego stanowiska z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Prezydent podkreślił, że europejscy partnerzy powinni być zaangażowani w dyskusję nad decyzjami dotyczącymi przyszłości Ukrainy i bezpieczeństwa regionu.

Na razie mowa jest jedynie o dyskusji na temat ewentualnej wymiany, a nie o osiągniętym porozumieniu. Jego zakres, skład list oraz terminy przeprowadzenia muszą jeszcze zostać uzgodnione przez strony. O tym Wołodymyr Zełenski poinformował dziennikarzy podczas wizyty w Danii. Głowa państwa przekazała tę informację podczas rozmowy z dziennikarzami w Danii, opisując przebieg rozmów w Abu Zabi.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego podsumowującego pierwszy dzień konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, USA i Rosji.

Podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

Negocjacje w Abu Zabi: Witkoff i Kushner będą pracować nad kwestią terytorialną.

Przedstawiciele Ukrainy przybyli 10 listopada do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Początek spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

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