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Wiadomości Świat

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, czy w strzelaninie w Krakowie ucierpieli Ukraińcy

UA NEWS 07 listopada 2026 21:37
Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, czy w strzelaninie w Krakowie ucierpieli Ukraińcy

Wśród ofiar śmiertelnej strzelaniny w Krakowie nie ma obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w ciągu dnia 7 listopada; w sumie zginęło sześć osób – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

 

W MSZ zaznaczono, że według informacji policji obywatele Ukrainy nie ucierpieli podczas strzelaniny.

Wcześniej Zełenski zareagował na śmiertelną strzelaninę w centrum Krakowa.

W Krakowie ogłoszono żałobę do 11 listopada po strzelaninie.

Po strzelaninie w Krakowie przywódcy Europy złożyli kondolencje Polsce.

Napastnikiem w Krakowie był 25-letni Polak, zginęło co najmniej sześć osób.

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