Зеленський відреагував на смертельну стрілянину в центрі Кракова
Президент України Володимир Зеленський назвав стрілянину в Кракові шокуючим злочином та висловив співчуття польській стороні. Інцидент зі смертельними наслідками стався в центрі міста 7 листопада.
«У Кракові стався шокуючий злочин. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Ніщо не може виправдати цей напад, і ми впевнені, що винний понесе покарання», — зазначив він.
Президент висловив солідарність з Польщею та польським народом.
«Бажаємо сил і якнайшвидшого одужання постраждалим та всім, кого торкнулася ця трагедія. Україна солідарна з Польщею та польським народом. Люди мають право на безпеку», — додав він.
У Кракові оголосили жалобу до 11 листопада після стрілянини.
Після стрілянини у Кракові лідери Європи висловили співчуття Польщі.
Нападником у Кракові був 25-річний поляк, загинули щонайменше шестеро.