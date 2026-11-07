Зеленський відреагував на смертельну стрілянину в центрі Кракова

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Президент України Володимир Зеленський назвав стрілянину в Кракові шокуючим злочином та висловив співчуття польській стороні. Інцидент зі смертельними наслідками стався в центрі міста 7 листопада.

«У Кракові стався шокуючий злочин. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Ніщо не може виправдати цей напад, і ми впевнені, що винний понесе покарання», — зазначив він.

Президент висловив солідарність з Польщею та польським народом.

«Бажаємо сил і якнайшвидшого одужання постраждалим та всім, кого торкнулася ця трагедія. Україна солідарна з Польщею та польським народом. Люди мають право на безпеку», — додав він.

У Кракові оголосили жалобу до 11 листопада після стрілянини.

Після стрілянини у Кракові лідери Європи висловили співчуття Польщі.

Нападником у Кракові був 25-річний поляк, загинули щонайменше шестеро.

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