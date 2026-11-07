Зеленский отреагировал на стрельбу со смертельным исходом в центре Кракова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стрельбу в Кракове шокирующим преступлением и выразил соболезнования польской стороне. Инцидент со смертельным исходом произошел в центре города 7 ноября.

«В Кракове произошло шокирующее преступление. От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Ничто не может оправдать это нападение, и мы уверены, что виновный понесет наказание», — отметил он.

Президент выразил солидарность с Польшей и польским народом.

«Желаем сил и скорейшего выздоровления пострадавшим и всем, кого коснулась эта трагедия. Украина солидарна с Польшей и польским народом. Люди имеют право на безопасность», — добавил он.

В Кракове объявили траур до 11 ноября после стрельбы.

После стрельбы в Кракове лидеры Европы выразили соболезнования Польше.

Нападавшим в Кракове был 25-летний поляк, погибли по меньшей мере шестеро человек.

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