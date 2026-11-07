В Украине 8 ноября прогнозируют до 4° мороза ночью и до 10° тепла днём

В воскресенье в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью температура составит от +1° до -4°, днём воздух прогреется до +1…+6°, а в Закарпатье — до +10°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

«Без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла, в Закарпатье до 10°.

В Киеве и области завтра осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

В столице температура ночью около 0°, днём 4–6° тепла; в Киевской области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днём 1–6° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

В начале ноября в Украине заметно похолодало, и в ближайшие дни температура продолжит снижаться. Однако длительным холодный период не будет: уже после 10 ноября в большинстве областей ожидается потепление.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40% превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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