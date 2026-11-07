В Україні 8 листопада прогнозують до 4° морозу вночі та до 10° тепла вдень

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У неділю в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. У нічні години температура становитиме від +1° до -4°, удень повітря прогріється до +1…+6°, а на Закарпатті – до +10°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

«Без опадів. В західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 10°.

У Києві та області завтра опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла; на Київщині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

На початку листопада в Україні помітно похолодало, і найближчими днями температура продовжить знижуватися. Однак тривалим холодний період не буде: вже після 10 листопада в більшості областей очікується потепління.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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