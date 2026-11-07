W Ukrainie 8 listopada prognozowane są temperatury do -4° w nocy i do 10° w ciągu dnia

W niedzielę w Ukrainie spodziewana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami, bez opadów. W nocy temperatura wyniesie od +1° do -4°, w ciągu dnia powietrze ogrzeje się do +1…+6°, a w Zakarpaciu – do +10°.

Informację tę podało Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne na Facebooku.

„Bez opadów. W obwodach zachodnich w nocy i rano miejscami mgła. Wiatr o zmiennym kierunku, 3–8 m/s” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że temperatura w nocy wyniesie od 1° powyżej zera do 4° poniżej zera, w ciągu dnia 1–6° powyżej zera, a w Zakarpaciu do 10°.

W Kijowie i obwodzie kijowskim jutro nie przewiduje się opadów. Wiatr o zmiennym kierunku, 3–8 m/s.

W stolicy temperatura w nocy wyniesie około 0°, w ciągu dnia 4–6° powyżej zera; w obwodzie kijowskim w nocy od 1° powyżej zera do 4° poniżej zera, w ciągu dnia 1–6° powyżej zera.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

Na początku listopada w Ukrainie znacznie się ochłodziło, a w najbliższych dniach temperatura będzie nadal spadać. Okres ten nie będzie jednak długotrwały: już po 10 listopada w większości obwodów spodziewane jest ocieplenie.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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