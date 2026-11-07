Видео: Украина планирует принять закон о платных дорогах до конца 2027 года

В Украине к концу 2027 года должны подготовить законодательную базу для введения платных дорог. Как сообщили в Минтрансе, создание такой системы является одним из требований Европейского Союза в рамках евроинтеграции.

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Сергей Деркач.

По словам чиновника, создание законодательной базы для платных дорог является одним из условий евроинтеграции Украины.

«Возможность введения платных дорог — это обязательный критерий Европейского Союза, часть законодательства Европейского Союза. И мы как страна обязаны создать правовую основу и обеспечить возможность введения платных дорог», — подчеркнул Деркач.

По его словам, одной из главных причин быстрого износа покрытия украинских автодорог остается систематическая перегрузка транспортных средств.

«Наши дороги разрушаются именно из-за перегруженных грузовиков. И вот перегруженные грузовики очень часто везут с собой две накладные: одну с правильным весом, а другую — с неправильным, заниженным весом», — пояснил заместитель министра.

Ранее профильные ведомства уже утверждали максимальные тарифы за проезд (в пересчете по текущему курсу):

Легкие автомобили — до 1,17 грн/км

Автобусы и грузовики от 3,5 до 12 тонн — до 2,30 грн/км

Тяжелые грузовики — до 6,79 грн/км

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В настоящее время Министерство восстановления также работает над адаптацией украинского законодательства к требованиям ЕС в сферах лицензирования перевозчиков, соблюдения габаритно-весовых норм и восстановления безопасной транспортной инфраструктуры.

Источник: Центр экономической стратегии

Ранее в правительстве сообщили, когда в Украине могут появиться частично платные дороги.

Также сообщалось, что в Украине могут появиться платные автомагистрали: первый такой проект планируют реализовать на Волыни, на участке от Ковеля до украинско-польской границы.

Есть ли смысл вводить платные дороги в Украине: экономист Борис Кушнирук.

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