Видео: Украина планирует принять закон о платных дорогах до конца 2027 года
В Украине к концу 2027 года должны подготовить законодательную базу для введения платных дорог. Как сообщили в Минтрансе, создание такой системы является одним из требований Европейского Союза в рамках евроинтеграции.
Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Сергей Деркач.
По словам чиновника, создание законодательной базы для платных дорог является одним из условий евроинтеграции Украины.
«Возможность введения платных дорог — это обязательный критерий Европейского Союза, часть законодательства Европейского Союза. И мы как страна обязаны создать правовую основу и обеспечить возможность введения платных дорог», — подчеркнул Деркач.
По его словам, одной из главных причин быстрого износа покрытия украинских автодорог остается систематическая перегрузка транспортных средств.
«Наши дороги разрушаются именно из-за перегруженных грузовиков. И вот перегруженные грузовики очень часто везут с собой две накладные: одну с правильным весом, а другую — с неправильным, заниженным весом», — пояснил заместитель министра.
Ранее профильные ведомства уже утверждали максимальные тарифы за проезд (в пересчете по текущему курсу):
Легкие автомобили — до 1,17 грн/км
Автобусы и грузовики от 3,5 до 12 тонн — до 2,30 грн/км
Тяжелые грузовики — до 6,79 грн/км
В настоящее время Министерство восстановления также работает над адаптацией украинского законодательства к требованиям ЕС в сферах лицензирования перевозчиков, соблюдения габаритно-весовых норм и восстановления безопасной транспортной инфраструктуры.
Источник: Центр экономической стратегии
Ранее в правительстве сообщили, когда в Украине могут появиться частично платные дороги.
Также сообщалось, что в Украине могут появиться платные автомагистрали: первый такой проект планируют реализовать на Волыни, на участке от Ковеля до украинско-польской границы.
Есть ли смысл вводить платные дороги в Украине: экономист Борис Кушнирук.