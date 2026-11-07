Film: Ukraina planuje uchwalić ustawę o płatnych drogach do końca 2027 roku

W Ukrainie do końca 2027 roku ma zostać przygotowana podstawa prawna dla wprowadzenia płatnych dróg. Jak poinformowano w Ministerstwie Transportu, stworzenie takiego systemu jest jednym z wymogów Unii Europejskiej w ramach integracji europejskiej.

Oświadczył to pierwszy wiceminister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Siergiej Derkacz.

Według urzędnika stworzenie podstawy prawnej dla płatnych dróg jest jednym z warunków integracji Ukrainy z Unią Europejską.

„Możliwość uruchomienia płatnych dróg jest obowiązkowym kryterium Unii Europejskiej, stanowi część prawodawstwa Unii Europejskiej. A my, jako kraj, jesteśmy zobowiązani do ustanowienia ram prawnych i stworzenia możliwości wprowadzenia płatnych dróg” – podkreślił Derkać.

Jak twierdzi, jedną z głównych przyczyn szybkiego niszczenia nawierzchni ukraińskich dróg pozostaje systematyczne przeciążanie pojazdów.

„Nasze drogi niszczą się właśnie z powodu przeładowanych ciężarówek. A te przeładowane ciężarówki bardzo często przewożą ze sobą dwa listy przewozowe: jeden z prawidłową masą, a drugi z nieprawidłową, zaniżoną masą” – wyjaśnił wiceminister.

Wcześniej odpowiednie resorty zatwierdziły już maksymalne stawki za przejazd (w przeliczeniu według aktualnego kursu):

Samochody osobowe — do 1,17 UAH/km

Autobusy i ciężarówki o masie od 3,5 do 12 ton — do 2,30 UAH/km

Ciężkie ciężarówki — do 6,79 UAH/km

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Obecnie Ministerstwo Odbudowy pracuje również nad dostosowaniem ukraińskiego ustawodawstwa do wymogów UE w zakresie licencjonowania przewoźników, przestrzegania norm gabarytowo-masowych oraz odbudowy bezpiecznej infrastruktury transportowej.

Źródło: Centrum Strategii Gospodarczej

Wcześniej rząd poinformował, kiedy w Ukrainie mogą pojawić się częściowo płatne drogi.

Poinformowano również, że na Ukrainie mogą pojawić się płatne autostrady: pierwszy taki projekt planuje się zrealizować na Wołyniu, na odcinku od Kowała do granicy ukraińsko-polskiej.

Czy wprowadzenie płatnych dróg na Ukrainie ma sens: ekonomista Borys Kuszniruk.

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