视频：乌克兰计划在2027年底前通过关于收费公路的法律

乌克兰计划在2027年底前为实施收费公路制度奠定法律基础。据乌克兰交通部称，建立此类体系是欧盟在欧洲一体化进程中提出的要求之一。

乌克兰恢复、基础设施和交通部第一副部长谢尔盖·德尔卡奇对此发表了声明。

据该官员称，为收费公路建立法律框架是乌克兰融入欧盟的条件之一。

“能否开通收费公路是欧盟的强制性标准，也是欧盟立法体系的一部分。 作为国家，我们有义务建立法律框架，并为开通收费公路创造条件，”德尔卡奇强调道。

据他称，乌克兰公路路面迅速损坏的主要原因之一，仍是运输车辆长期超载。

“我们的道路正是因为超载卡车而遭到破坏。这些超载卡车通常会随车携带两份运单：一份标注正确重量，另一份则标注了不正确的、被缩减的重量，”这位副部长解释道。

此前，相关部门已批准了最高通行费标准（按当前汇率换算）：

轻型汽车——最高1.17格里夫纳/公里

3.5至12吨的公交车和卡车——不超过2.30格里夫纳/公里

重型卡车——最高6.79格里夫纳/公里

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目前，重建部还在致力于将乌克兰立法与欧盟在运输企业许可、遵守尺寸和重量标准以及恢复安全交通基础设施等领域的规定相适应。

来源：经济战略中心

此前，政府曾透露乌克兰何时可能出现部分收费公路。

此外，据报道，乌克兰可能会出现收费高速公路：首个此类项目计划在沃伦州实施，路段从科韦利延伸至乌克兰-波兰边境。

在乌克兰推行收费公路是否有意义：经济学家鲍里斯·库什尼鲁克。

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