Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał strzelaninę w Krakowie szokującą zbrodnią i złożył kondolencje stronie polskiej. Do incydentu ze skutkiem śmiertelnym doszło w centrum miasta 7 listopada.

„W Krakowie doszło do szokującej zbrodni. W imieniu narodu ukraińskiego oraz w imieniu własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nic nie może usprawiedliwić tego ataku i jesteśmy przekonani, że sprawca poniesie karę” – zaznaczył.

Prezydent wyraził solidarność z Polską i narodem polskim.

„Życzymy siły i jak najszybszego powrotu do zdrowia poszkodowanym oraz wszystkim, których dotknęła ta tragedia. Ukraina jest solidarna z Polską i narodem polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa” – dodał.

W Krakowie ogłoszono żałobę do 11 listopada po strzelaninie.

Po strzelaninie w Krakowie przywódcy Europy złożyli kondolencje Polsce.

Napastnikiem w Krakowie był 25-letni Polak, zginęło co najmniej sześć osób.

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