7 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował skandal związany z udziałem pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w organizacji przestępczej, którą Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) zdemaskowało podczas operacji specjalnej „Kartagina”.

Wołodymyr Zełenski nazwał udział pracowników SBU w organizacji przestępczej „haniebnym i niedopuszczalnym”. Prezydent podkreślił znaczenie sprawiedliwej kary, a także zapowiedział nowe decyzje kadrowe w służbach specjalnych.

„Najwięcej strat wśród rosyjskich okupantów zadaje właśnie «Alfa». I naprawdę bardzo chcielibyśmy, aby takie wyniki osiągały również wszystkie pozostałe jednostki Służby Bezpieczeństwa. Niestety, ten tydzień przyniósł zupełnie inne wiadomości dotyczące SBU – rzeczy szczerze nieprzyjemne, szczerze haniebne, absolutnie niedopuszczalne. Z tego powodu doszło już do zwolnień w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, a pojawią się jeszcze inne decyzje kadrowe” – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent poinformował również, że zatwierdził projekt ustawy o przywróceniu obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez wszystkich pracowników SBU, a także innych organów państwowych, w szczególności organów ścigania. Wołodymyr Zełenski wezwał parlament do niezwłocznego uchwalenia tej ustawy.

Wcześniej Arakhamia nazwał oskarżenia w sprawie „Karfagen” atakiem informacyjnym.

Były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Klymenko zaprzeczył, jakoby osoby zamieszane w sprawę „Kartagina” próbowały go przekupić.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Litwin oświadczył, że w materiałach sprawy „Kartagina” nie ustalono faktów przekazania łapówek ministrowi zdrowia Wiktorowi Łaszko oraz byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Ihorowi Klymenko.

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