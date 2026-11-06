Ексглава МВС Клименко заперечив спробу його підкупу з боку фігурантів справи Карфаген

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Секретар Ради національної безпеки і оборони та колишній очільник МВС Ігор Клименко під час закритої зустрічі з журналістами спростував інформацію про пропозиції підкупу або тиску на нього з боку фігурантів масштабної спецоперації НАБУ «Карфаген».

За його словами, до нього ніхто не звертався щодо ініціативи МВС про заборону нових формул психотропних речовин, пов'язаних із наркокартелем «Хімпром», а також відсутні особи як у його близькому, так і в далекому оточенні, здатні справити на нього подібний вплив. Наголошення посадовця стало відповіддю на оприлюднені матеріали прослуховування підозрюваних у справі, на яких обговорювалася ймовірність досягнення домовленостей із керівництвом міністерства, щоб те не ініціювало заборону нових формул психотропів.

Джерело: Главком.

Заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов виступив із заявою після оприлюднення аудіозаписів, на яких фігуранти обговорювали можливі домовленості з керівництвом Нацполіції. Посадовець наголосив, що згадування прізвища в розмовах підозрюваних не є доказом причетності до злочинної діяльності. На одному з оприлюднених аудіозаписів, датованому 24 червня 2026 року, фігурант на ім’я Акім (генерал СБУ Дуку) розповідає співрозмовнику про нібито досягнуту домовленість із представником керівництва Національної поліції. Прізвище посадовця, якого згадують у розмові, починається на «Не», що збігається з першими літерами прізвища Андрія Нєбитова.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що в матеріалах справи «Карфаген» не встановлено фактів передачі хабарів міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку та колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

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