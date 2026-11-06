Бывший глава МВД Клименко опроверг попытку его подкупа со стороны фигурантов дела «Карфаген»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и бывший глава МВД Игорь Клименко в ходе закрытой встречи с журналистами опроверг информацию о предложениях подкупа или давления на него со стороны фигурантов масштабной спецоперации НАБУ «Карфаген».

По его словам, к нему никто не обращался по поводу инициативы МВД о запрете новых формул психотропных веществ, связанных с наркокартелем «Химпром», а также отсутствуют лица как в его близком, так и в дальнем окружении, способные оказать на него подобное влияние. Заявление чиновника стало ответом на обнародованные материалы прослушивания подозреваемых по делу, на которых обсуждалась вероятность достижения договоренностей с руководством министерства, чтобы оно не инициировало запрет новых формул психотропных веществ.

Источник: Главком.

Заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Андрей Небытов выступил с заявлением после обнародования аудиозаписей, на которых фигуранты обсуждали возможные договоренности с руководством Нацполиции. Чиновник подчеркнул, что упоминание фамилии в разговорах подозреваемых не является доказательством причастности к преступной деятельности. На одной из обнародованных аудиозаписей, датированной 24 июня 2026 года, фигурант по имени Аким (генерал СБУ Дуку) рассказывает собеседнику о якобы достигнутой договоренности с представителем руководства Национальной полиции. Фамилия чиновника, которого упоминают в разговоре, начинается на «Не», что совпадает с первыми буквами фамилии Андрея Небитова.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что в материалах дела «Карфаген» не установлено фактов передачи взяток министру здравоохранения Виктору Ляшко и бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко.

Читай нас в