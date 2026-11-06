Były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Klymenko zaprzeczył, jakoby osoby zamieszane w sprawę „Kartagina” próbowały go przekupić

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ihor Klymenko podczas zamkniętego spotkania z dziennikarzami zaprzeczył informacjom o propozycjach przekupstwa lub wywieraniu na niego presji ze strony osób objętych szeroko zakrojoną operacją specjalną NABU „Kartagina”.

Jak twierdzi, nikt nie zwracał się do niego w sprawie inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącej zakazu nowych formuł substancji psychotropowych powiązanych z kartelem narkotykowym „Chimprom”, a także nie ma w jego bliskim ani dalszym otoczeniu osób zdolnych wywrzeć na niego taki wpływ. Oświadczenie urzędnika było odpowiedzią na opublikowane materiały z podsłuchów podejrzanych w tej sprawie, na których omawiano możliwość osiągnięcia porozumienia z kierownictwem ministerstwa, aby nie inicjowało ono zakazu nowych formuł substancji psychotropowych.

Źródło: Glavkom.

Zastępca szefa Narodowej Policji Ukrainy – szef policji kryminalnej Andrij Nebitow wydał oświadczenie po opublikowaniu nagrań audio, na których osoby objęte śledztwem omawiały ewentualne porozumienia z kierownictwem Narodowej Policji. Urzędnik podkreślił, że samo wspomnienie nazwiska w rozmowach podejrzanych nie stanowi dowodu udziału w działalności przestępczej. Na jednym z opublikowanych nagrań audio, datowanym na 24 czerwca 2026 roku, osoba o imieniu Akim (generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Duku) opowiada rozmówcy o rzekomo osiągniętym porozumieniu z przedstawicielem kierownictwa Policji Narodowej. Nazwisko urzędnika, o którym mowa w rozmowie, zaczyna się na literę Ne, co pokrywa się z pierwszymi literami nazwiska Andrieja Nebitowa.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Litwin oświadczył, że w aktach sprawy „Kartagina” nie ustalono faktów przekazania łapówek ministrowi zdrowia Wiktorowi Liaszko oraz byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Ihorowi Klymenko.

Czytaj nas na