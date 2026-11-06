国家安全与国防委员会秘书、前内务部长伊戈尔·克利缅科在与记者举行的闭门会议上，驳斥了关于国家反腐败局（NABU）大规模专项行动“迦太基”涉案人员曾向其行贿或施压的说法。

据他称， 没有人就内务部关于禁止与“希姆普罗姆”毒品集团有关的新型精神活性物质配方的倡议向他提出过任何要求，而且无论是在他的亲近圈子还是较远的人际圈中，都没有任何能够对他施加此类影响的人。 这位官员的声明是对该案嫌疑人通话监听材料公开后的回应，在这些录音中，嫌疑人曾讨论过与内务部领导层达成协议的可能性，以阻止该部发起禁止新型精神药物配方的举措。

来源：Glavkom。

乌克兰国家警察局副局长兼刑事警察局局长安德烈·涅比托夫在相关录音被公开后发表声明，这些录音中涉案人员曾讨论过与国家警察局领导层达成潜在协议的可能性。 该官员强调，嫌疑人在谈话中提及某人的姓氏并不构成参与犯罪活动的证据。在一段日期为2026年6月24日的已公开录音中， 一名名为阿基姆（即安全局将军杜库）的涉案人员向对话者讲述了据称与国家警察局领导层代表达成的协议。 谈话中提及的该官员姓氏以涅开头，这与安德烈·涅比托夫姓氏的首字母一致。

乌克兰总统通讯顾问德米特罗·利特维诺表示，在“迦太基”案的案卷材料中，未查实向卫生部长维克托·利亚什科和前内务部长伊戈尔·克利缅科行贿的事实。

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