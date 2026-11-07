Відео: Зеленський відреагував на викриття співробітників СБУ у справі Карфаген

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Президент України Володимир Зеленський 7 листопада прокоментував скандал навколо причетності співробітників СБУ до злочинної організації, яку НАБУ викрило під час спецоперації «Карфаген».

Володимир Зеленський назвав «ганебним і не припустимим» причетність працівників СБУ до злочинної організації. Президент наголосив на важливості справедливого покарання, а також анонсував нові кадрові рішення у спецслужбі.

«Найбільше уражень російських окупантів забезпечує саме «Альфа». І насправді дуже хотілося б тільки таких результатів і від усіх інших складових Служби безпеки. На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення», – сказав Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, а також інших державних органів, зокрема правоохоронних. Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно ухвалити цей закон.

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